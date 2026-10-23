В Воскресенске стартовали демонтажные работы в здании дошкольного отделения лицея № 23

На улице 60 лет Октября, д. 23, города Белоозерский городского округа Воскресенск проходит капитальный ремонт дошкольного отделения лицея № 23, подрядчик ведет демонтаж внутренних конструкций. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Семья», их планируют завершить в 2027 году.

Здание построили в 1978 году, его площадь составила 2,6 тыс. кв. м. В нем обновят кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, проведут работы во всех групповых помещениях и пищеблоке и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.