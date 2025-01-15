Полиция Подмосковья задержала женщину, получившую кредит по поддельным документам
Мошенницу, оформившую кредит по поддельным документам, задержали в Подмосковье
Фото: [ГУ МВД России по МО]
Полиция Подмосковья задержала женщину, которая оформила крупный кредит по поддельным документам. Преступление было совершено в Щелково, передает ГУ МВД России по Московской области.
Злоумышленница обратилась в местный банк за получением кредита на три миллиона рублей. Женщина предоставила сотруднику паспорт и поддельные трудовую книжку и справку о доходах.
Мошенницу установили и задержали. Ей оказалась жительница Пензы в возрасте 46 лет. На женщину завели уголовное дело. Сейчас она под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.