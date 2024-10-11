Полиция Подмосковья задержали мошенника, похитившего у пенсионерки более 13 миллионов рублей

Полицейские Подмосковья задержали соучастника мошенничества на тринадцать миллионов рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

В полицию в Пушкино обратилась местная жительница в возрасте 69 лет. Женщина рассказала, что ей позвонили якобы сотрудники правоохранительных органов. Они заверили потерпевшую в том, что ей нужно сменить кадастровый номер квартиры.

В результате пенсионерка продала жилье, а полученные деньги перевела мошенникам. Сумма материального ущерба составила более тринадцати миллионов рублей.

В ходе расследования был задержан один из соучастников преступления — мужчина, на которого была оформлена банковская карта для перевода денег потерпевшей. Его задержали в Челябинской области.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Продолжается розыск его соучастников.