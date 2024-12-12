Полиция проверяет видеозапись, на которой подростки в Одинцово нападают на прохожих

Сотрудники полиции Подмосковья проводят проверку по факту выявленной в интернете видеозаписи с нападениями подростков на прохожих. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

На видеозаписи группа несовершеннолетних пристает к прохожим, а также нападает на сверстников.

Правоохранители устанавливают личности правонарушителей и потерпевших. В рамках проверки действиям подростков дадут правовую оценку в соответствии с законодательством.