Полиция проверяет видеозапись, на которой подростки в Одинцово нападают на прохожих
Фото: [ГУ МВД России по МО]
Сотрудники полиции Подмосковья проводят проверку по факту выявленной в интернете видеозаписи с нападениями подростков на прохожих. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.
На видеозаписи группа несовершеннолетних пристает к прохожим, а также нападает на сверстников.
Правоохранители устанавливают личности правонарушителей и потерпевших. В рамках проверки действиям подростков дадут правовую оценку в соответствии с законодательством.