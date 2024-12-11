Полиция проводит проверку после избиения школьницы ровесницами в Котельниках

Полиция Подмосковья проводит проверку после того, как в одной из школ в Котельниках учащиеся избили свою сверстницу. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел 9 декабря. У девочки 2010 года рождения произошел конфликт с ровесницами. В результате школьницы избили ее.

Пострадавшая самостоятельно обратилась за медицинской помощью, ее госпитализировали. На следующий день ее мать обратилась в полицию.

Пять участниц инцидента были доставлены в отдел полиции. Школьниц опросили в присутствии законных представителей. Проверка продолжается.