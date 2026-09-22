Экологическая акция по уборке берега озера Лесное пройдет в Сергиевом Посаде
В Сергиевом Посаде в выходные проведут акцию «Вода России»
Фото: [Минэкологии МО]
В Сергиевом Посаде в выходные в рамках федеральной программы «Вода России» проведут уборку берега озера Лесное. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
«Важно, чтобы как можно больше людей понимали: чистота начинается с каждого из нас. Участие в таких акциях воспитывает экологическую культуру, объединяет жителей и дает реальный результат — очищенные берега и здоровые водоемы», - отметил глава министерства Тихон Фирсов.
Министр пригласил жителей принять участие в субботнике. Мероприятие состоится 26 сентября в 10:00. Место сбора — озеро Лесное (координаты: 56.304305, 38.196917). Весь необходимый инвентарь будет предоставлен.
Федеральный проект «Вода России» реализуется в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».
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