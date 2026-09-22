В Серпуховском роддоме появилась на свет девочка весом почти 5 кг и ростом 58 см

В Серпуховском роддоме естественным путем появилась на свет девочка весом почти 5 кг и ростом 58 см. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение поступила женщина со вторыми родами. На момент госпитализации у пациентки уже начались потуги. В результате естественным путем без осложнений родилась девочка, вес которой составил 4 800 граммов, а рост — 58 сантиметров.

«Подобные внушительные параметры при естественных родах, да еще и без оперативного вмешательства, встречаются нечасто. Обычно такие крупные малыши появляются с помощью кесарева сечения. Но в этот раз все прошло идеально: и мама, и малышка чувствуют себя прекрасно», — рассказала заведующая роддомом Светлана Рудь.

Новорожденную назвали Марией. И девочка, и ее мать чувствуют себя хорошо. В ближайшие дни их выпишут.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил педиатров региона за их труд и помощь детям.