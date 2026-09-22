Новый автобус большого класса вывели на маршрут в Раменском и Шатуре
Новый автобус добавили на маршрут для жителей Раменского и Шатуры
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области]
Новый автобус большого класса вывели на маршрут АО «Мострансавто» №376к «Бакшеево — Рошаль — МЦД Раменское» в Раменском и Шатуре. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Новый автобус — Volgabus. Он отличается рекордным количеством мест для пассажиров и может вместить более 120 пассажиров, в том числе 56 — на сидячих местах.
Салон транспортного средства оснащен современным климат-контролем, обогревателями, видеонаблюдением, USB-портами, электронными информационными табло. Также у автобуса низкий пол и действует система «книлинг».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о современных автобусах, переданных в филиалы «Мострансавто».