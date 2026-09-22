«Подогнал грузовик к окнам»: 22‑летний водитель помог спасти девушек при пожаре в ТЦ «Солнечный»

В Стерлитамаке произошел пожар в торговом центре «Солнечный». В момент ЧП рядом оказался 22-летний водитель «Газели» по имени Даниил, который не остался в стороне и помог двум девушкам выбраться из горящего здания. Об этом он рассказал RT.

Даниил держал путь на разгрузку в магазин, который расположен напротив ТЦ. Внезапно он обратил внимание на клубы дыма и охватившую людей панику. Возле окон здания суетились несколько мужчин с лестницами — они пытались хоть как-то помочь тем, кто оказался в ловушке.

«На третьем этаже две девушки лет 18—20 звали на помощь, там уже валил черный дым из окна. Но длины лестницы не хватало. Я как-то быстро сориентировался и подумал, что можно же подогнать мою "Газель" с будкой и с ее крыши поставить лестницу к окну», — поделился Даниил.

Тогда водитель решил подогнать грузовик вплотную к окнам горящего торгового центра. Машина превратилась в импровизированную площадку. Длина лестницы оказалась достаточной, чтобы девушки смогли по ней спуститься. Несколько мужчин забрались на крышу «Газели» и придерживали ее, чтобы конструкция оставалась устойчивой.

«Я рад, что мы успели вовремя. Буквально через одну-две минуты после их спасения из этого окна уже показались языки пламени. Еще чуть-чуть — и было бы уже поздно», — добавил собеседник.

Как отметил Даниил, одна из спасенных надышалась дымом настолько сильно, что ей понадобилась помощь медиков. Вторая девушка чувствовала себя нормально.

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