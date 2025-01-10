Полиция задержала мужчину, совершившего нападение с ножом на жительницу Люберец

В Люберцах задержали мужчину, который напал на двух местных жительниц. Злоумышленником оказался уроженец Ростовской области 1973 года рождения, передает ГУ МВД России по Московской области.

Первый инцидент произошел на улице 3-е Почтовое Отделение. Мужчина с ножом напал на 41-летнюю женщину и порезал ей куртку. После нападения он скрылся.

Позднее злоумышленник поссорился с 34-летней женщиной возле подъезда одного из жилых домов города. В ходе разборок он пнул ее ногой и убежал.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. По факту случившегося проводится проверка.