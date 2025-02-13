Полиция задержала мужчину, убившего свою супругу в ходе ссоры в Ленинском округе

Полиция Подмосковья в Тверской области задержала мужчину, который убил свою супругу в Ленинском округе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

По информации ведомства, в деревне Сапроново между мужчиной 1988 года рождения и его женой 1987 года рождения произошла ссора. В ходе разборок злоумышленник нанес женщине телесные повреждения. В результате та скончалась на месте. Ее тело нашли возле одного из домов населенного пункта.

В ГСУ СК РФ по Подмосковью сообщили, что 10 февраля иностранный гражданин в возрасте 36 лет, находясь возле супермаркета, причинил своей жене колото-резаные раны, от которых она скончалась. Злоумышленник напал на супругу на почве ревности. На него завели уголовное дело и предъявили обвинение.