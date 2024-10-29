Полиция задержала участников уличного конфликта в Красногорске

В регионе были задержаны участники уличного конфликта, который произошел в Красногорске. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, ранее в полицию поступило сообщение о том, что возле жилого дома на бульваре Космонавтов между несколькими людьми произошел конфликт.

Правоохранители задержали восьмерых участников инцидента. Ими оказались мужчины в возрасте от двадцати одного года до сорока пяти лет. У одного из задержанных нашли аэрозольный пистолет.

Информации о пострадавших в результате конфликта нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.