Полкилограмма наркотиков нашли у иностранца в Кашире

Почти полкилограмма наркотиков нашли полицейские у иностранца в автомобиле в Кашире. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники полиции остановили для проверки автомобиль на трассе М-4 «Дон». В ходе досмотра транспортного средства были обнаружены и изъяты свертки, обмотанные изолентой. В них содержалось более 490 граммов наркотиков.

В результате был задержан уроженец Средней Азии в возрасте 26 лет, который находился на пассажирском месте автомобиля. Мужчина рассказал, что забрал наркотики в столице и следовал в Волгоград, чтобы распространить их.

На злоумышленника завели уголовное дело. Сейчас он находится под стражей.