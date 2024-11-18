Полкилограмма наркотиков нашли у москвича в лесу под Дмитровом

Около пятисот граммов наркотиков обнаружили сотрудники полиции у москвича в лесу под Дмитровом. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

Так, правоохранители во время патрулирования в Икше обратили внимание на мужчину, который выходил из леса. Гражданин заметно нервничал и вел себя подозрительно.

Мужчину досмотрели. В результате в его портфеле был найден пакет с наркотическим веществом. Общая масса наркотика составила 545 граммов.

Задержанный рассказал, что наркотики находились в тайнике в лесу. Мужчина должен был забрать их и отвезти в другой тайник.

На мужчину завели уголовное дело. Сейчас он под стражей.