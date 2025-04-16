Полковник Лысюк о программе «Герои Подмосковья»: «Она открывает понятные перспективы»

Кадровая программа «Герои Подмосковья» позволит открыть понятные перспективы для тех, кто вернулся после выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции. Об этом заявил полковник запаса, Герой России, член Общественного совета проекта Сергей Лысюк.

По его словам, программа позволит выстроить связующую нить между опытом службы и дальнейшей гражданской жизнью.

«И в этом смысле программа работает: она открывает понятные перспективы, дает человеку возможность почувствовать, что он востребован. Хорошо, что в регионе появляются такие инициативы», — отметил Лысюк.

Проект профессиональной переподготовки даст участникам СВО возможность получить новые знания и навыки для построения карьеры в мирной жизни. Для этого им нужно иметь российское гражданство и высшее образование.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что программа была создана по поручению президента России Владимира Путина, она поможет военным найти свое место в мирной жизни и реализовать профессиональный потенциал.

Прием заявок на участие в программе продлится до 30 апреля, обучение стартует 15 сентября 2025 года. Лучшие выпускники получат предложения о трудоустройстве в госучреждениях и коммерческих компаниях Подмосковья или будут включены в кадровый резерв.

Ранее Андрей Воробьев встретился с членами Общественного совета программы «Герои Подмосковья».