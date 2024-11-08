Полтора гектара федеральной земли передали Одинцово для строительства школы

Учреждение построят на территории села Перхушково. Оно рассчитано на 550 учеников. Ввод новой школы позволит разгрузить единственную местную школу на 150 мест.

Одноэтажное здание было построено 115 лет назад. Здесь учатся дети из соседних сел и деревень, и учреждение перегружено. Кроме того, в нем отсутствуют спортзал, актовый зал, кабинеты физики, химии и информатики.