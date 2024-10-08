Полтора миллиона жителей Подмосковья вакцинировались от гриппа
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Уже более полутора миллионов человек прошли вакцинацию от гриппа в регионе. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
В Подмосковье сделать прививку можно не только в поликлинике по месту прикрепления, но и в передвижных комплексах.
Для прохождения вакцинации потребуется показать паспорт и медицинский полис. Врач проведет осмотр и определит, имеются ли у пациента какие-либо противопоказания. Если их нет, то ему сделают прививку.
График работы мобильных комплексов представлен на сайте областного Минздрава.