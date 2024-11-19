Полторы сотни объектов выставили на торги в Подмосковье за неделю

В регионе за неделю на земельно-имущественные торги было выставлено 147 объектов, сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.

Среди представленных лотов — 142 участка земли, четыре нежилых помещения и один объект водопользования.

К примеру, в Коломне предлагается арендовать на двадцать лет землю в деревне Свиридоново. Площадь участка составляет десять соток. На нем можно вести личное подсобное хозяйство. Стартовая стоимость объекта — 100 тысяч рублей в год.

В Лотошино можно купить землю в деревне Чекчино. Участок площадью семь соток так же предназначен для ведения личного подсобного хозяйства. Начальная цена участка составляет 296,2 тысячи рублей в год.