Полторы тысячи единиц спецтехники задействуют сегодня при уборке общественных пространств Подмосковья

Около полутора тысяч единиц коммунальной техники и средств малой механизации используют сегодня при очистке придомовых территорий и общественных пространств Подмосковья от снега, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В первую очень, специалисты приводят в порядок входные группы домов и лестничные пролеты, подъезды к контейнерным площадкам и тротуары. После этого — внутридворовые проезды, парковки и игровые площадки для детей.

Сегодня в области ожидается от минус двух до минус пяти градусов. Обильные снегопады вероятны в Волоколамске, Дмитрове, Одинцово и Сергиевом Посаде. В некоторых округах высота снежного покрова достигает 19 сантиметров.