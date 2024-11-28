Полтысячи лифтов заменили в домах Подмосковья с начала года

Четыреста семьдесят один лифт заменили в многоквартирных домах региона с января текущего года в рамках соответствующей программы. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Заказчик работ — Фонд капремонта Подмосковья. С начала года работы были проведены в 162 домах.

В целом с момента запуска программы в 2014 году в регионе заменили уже тринадцать с половиной тысяч лифтов. Таким образом, был полностью обновлен лифтовой парк, который насчитывает примерно шестьдесят тысяч единиц. Заменили все лифты, отработавшие четверть века.

График проведения работ по замене лифтового оборудования доступен на интерактивной карте капремонта на этом сайте.