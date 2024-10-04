Полтысячи случаев подтопления подвалов в домах Подмосковья устранили за три месяца

В Подмосковье за три месяца было устранено пять сотен случаев подтопления подвалов в жилых домах. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В ведомстве отметили, что чаще всего подтопления происходят из-за повреждения труб и засоров в канализации. Чтобы избежать засоров, рекомендуется не выбрасывать в канализацию крупные остатки пищи и средства личной гигиены.

Как подчеркнули в министерстве, подтопление подвала является серьезным нарушением. В таком случае УК обязана провести проверку помещения и установить причину случившегося. В случае связи подтопления с неисправностью внутренних коммуникаций компания обязана провести ремонтные работы.