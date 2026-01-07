Порядка 1 тыс. детей посетили Резиденцию Деда Мороза в Наташинском парке в Люберцах. Она была открыта 1 декабря в рамках запуска нового сезона проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье».

В Резиденции можно пообщаться с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также поучаствовать в различных мастер-классах.

Резиденцию в Наташинском парке отметили на конкурсе «Дед Мороз рекомендует». Так, «Дирекция парков» Люберец получила диплом в номинации «Где оживает волшебство» за лучшую резиденцию новогоднего сезона 2025-2026 годов.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил жителей посетить массовые мероприятия, которые будут проходить в области этой зимой.