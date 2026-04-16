Порядка 2 тыс. заявлений на компенсацию за стационарный телефон поступило на регпортал Московской области

С начала года жители региона активно пользуются возможностью компенсировать расходы на оплату стационарного телефона: на региональном портале госуслуг зафиксировано около 2000 заявлений. Такую статистику обнародовала пресс‐служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Воспользоваться льготой могут ветераны труда или военной службы, достигшие пенсионного возраста, ветераны труда предпенсионного возраста, лица без группы инвалидности, удостоенные медалью «За оборону Москвы» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Чтобы получить доступ к этой социальной льготе, нужно воспользоваться услугой «Ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате услуг местных телефонных соединений». Она размещена в разделе «Поддержка» → «Другое» на региональном портале.

Для успешного получения компенсации заявитель должен соответствовать нескольким критериям. Прежде всего, он обязан иметь официальную регистрацию на территории Московской области. Кроме того, необходимо располагать действующим договором на предоставление абонентского номера стационарного телефона. Также заявитель должен быть собственником помещения, в котором установлен домашний телефон.

Еще один удобный канал подачи заявок — мобильное приложение «Добродел». Через него можно не только оформить новую компенсацию, но и продлить уже действующую. Такой цифровой подход избавляет граждан от необходимости посещать офисы, экономит время и делает социальную поддержку максимально доступной.

Добавим, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в регионе.