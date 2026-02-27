Порядка 210 тыс. жителей в Подмосковье прошли тестирование на ВИЧ

С начала 2026 года бесплатное и анонимное тестирования на ВИЧ в Подмосковье прошли почти 210 тыс. человек, узнать свой статус можно в поликлинике или Центре по профилактике и борьбе со СПИДом, а также в рамках выездных акций. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Знать свой ВИЧ-статус — значит заботиться о себе и своих близких. Само тестирование на наличие ВИЧ-инфекции занимает минимум времени и не доставляет дискомфорта», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В ведомстве подчеркнули, что профилактическая работа, своевременное выявление и эффективное лечение этой инфекции позволили снизить заболеваемость ВИЧ в регионе на 15,7% по итогам прошлого года. Узнать подробнее о ВИЧ/СПИДе можно здесь.

