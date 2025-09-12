Порядка 3 млн услуг оказали жителям Подмосковья в МФЦ с начала 2025 года

В подмосковных МФЦ с начала текущего года жителям региона было оказано около 3 млн услуг. Об этом сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

«Только за восемь месяцев 2025 года заявители получили в МФЦ почти 3 млн услуг. Для сравнения, за весь 2013 год было оказано порядка 400 тыс. услуг, показатели за годы выросли в разы», – отметил он.

Сейчас в Подмосковье открыто 122 офиса «Мои Документы» и 102 их территориальных подразделения. В МФЦ можно получить 138 государственных и муниципальных услуг.

В Подмосковье во вторую субботу сентября будут отмечать День открытия первого МФЦ. Первый такой офис открылся в регионе в Балашихе — в 2009 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как ИИ помогает жителям области получать госуслуги.