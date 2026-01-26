Порядка 3 млн жителей в Подмосковье узнали свой ВИЧ-статус за год

В 2025 году ВИЧ-статус в Подмосковье узнали почти 3 млн жителей, что на 128,2 тыс. больше показателя прошлого года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«При выявлении заболевания специалисты Центра по профилактике и борьбе со СПИДом подбирают пациенту терапию, позволяющую сохранить качество жизни», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В ведомстве уточнили, что провериться на наличие болезни можно бесплатно и анонимно в кабинетах тестирования на ВИЧ в поликлинике, Центре по профилактике и борьбе со СПИДом или в рамках выездных акций от Центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Узнать подробнее о ВИЧ/СПИДе можно здесь.

