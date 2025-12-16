Порядка 345 тыс. часов надиктовали врачи Подмосковья с помощью голосового ввода с 2023 года

В Подмосковье врачи, используя систему голосового ввода, надиктовали около 345 тыс. часов. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Систему голосового ввода запустили в 2023 году. Она была создана специально для врачей и распознает в том числе медицинские термины — даже на латыни.

Голосовой ввод позволяет вносить информацию об исследованиях и осмотрах автоматически. В результате у врача остается больше времени на общение с пациентом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил сотрудников МОНИКИ с юбилеем учреждения.