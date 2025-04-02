Порядка 4 тыс. детей с аутизмом пройдут реабилитацию в Подмосковье за год
Минсоцразвития: 4 тыс. детей с аутизмом пройдут реабилитацию в Подмосковье
Фото: [Министерство социального развития МО]
За год реабилитацию в подмосковных социальных центрах проходят порядка 20 тыс. детей, около 4 тыс. из них — дети с расстройством аутистического спектра. Об этом во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма сообщает Министерство социального развития Московской области.
«Мы понимаем, что каждый ребенок уникален и требует индивидуального подхода. Поэтому наши специалисты работают в тесном сотрудничестве с родителями, чтобы создать максимально комфортные условия для обучения и развития детей», — рассказал министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.
В региональных социальных центрах работают специалисты, которые подбирают индивидуальный план реабилитации для каждого ребенка. В него входят арт-терапия, логопедические занятия и не только. Подать заявку на прохождение курса реабилитации можно на региональном портале госуслуг.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.