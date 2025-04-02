Порядка 4 тыс. детей с аутизмом пройдут реабилитацию в Подмосковье за год

За год реабилитацию в подмосковных социальных центрах проходят порядка 20 тыс. детей, около 4 тыс. из них — дети с расстройством аутистического спектра. Об этом во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма сообщает Министерство социального развития Московской области.