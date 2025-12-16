Порядка 5 млн пациентов прошли диспансеризацию или профосмотр в Подмосковье

С начала 2025 года бесплатные профилактические осмотры и диспансеризацию в Подмосковье прошли почти 5 млн человек, это позволило выявить у них 142 тыс. различных заболеваний, о которых они не подозревали. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Регулярная диагностика позволяет вовремя выявить различные патологические процессы в организме. А чем раньше болезнь обнаружена, тем эффективнее она поддается лечению», – рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В ходе обследований у жителей также обнаружили более 2,8 тыс. случаев онкологических заболеваний, их направили на дополнительную диагностику и лечение. Пройти проверку здоровья можно в поликлинике по месту прикрепления по ОМС.

В ведомстве добавили, что диспансеризацию в регионе проводят в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

