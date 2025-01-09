Порядка 5 тыс. детей Подмосковья провели зимние каникулы в оздоровительных лагерях

Более 5 тыс. детей из Подмосковья провели зимние каникулы в детских оздоровительных лагерях региона, для них работали 29 учреждений. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Самым популярным периодом для отдыха, по-прежнему, остается лето, но и зимой в лагере не менее интересно. Сейчас уже начался очередной учебный модуль и дети, наполненные яркими впечатлениями, отправились в школу», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

В ведомстве отметили, что в год в подмосковных лагерях отдыхают около 200 тыс. детей. Там им доступны различные активности, например, бильярд, аэрохоккей, бассейн, мастер-классы, зимой — катание на лыжах, коньках и так далее. Подать заявление на бесплатную путевку в лагерь можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в Гимназии имени Примакова.