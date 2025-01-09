Порядка 500 человек посетили Центр крови Подмосковья и его подразделения для сдачи крови в праздники

За период новогодних праздников порядка 500 человек сдали кровь в областном Центре крови, его подразделениях или в рамках его акции. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Начальник отдела по связям с общественностью центра Елена Денисова выразила благодарность донорам. Она подчеркнула, что благодаря сдаче крови каждый год помощь получают десятки тысяч людей.

«<…> это бесценный вклад в здоровье нашего общества, акт бесконечной доброты доноров, возможность радоваться жизни для пациентов, которым нужна наша помощь», - сказала она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с момента своего открытия Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля оказал помощь более 32,5 тыс. детей.