Порядка 5,3 тыс. заявлений на получение разрешения на капитальное строительство поступило на регпортал Подмосковья

С начала года жители и организации Подмосковья активно пользуются электронной услугой по оформлению разрешений на капитальное строительство: на региональном портале госуслуг зафиксировано около 5,3 тыс. соответствующих заявок. Такую информацию предоставила пресс‐служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Онлайн‐сервис позволяет не только получить разрешение на возведение капитального объекта, но и внести в уже выданный документ корректировки либо исправить обнаруженные технические ошибки. Воспользоваться этой возможностью вправе широкий круг заявителей: как обычные граждане, так и компании, а также индивидуальные предприниматели.

Чтобы отправить запрос, пользователю достаточно зайти на портал через ЕСИА, заполнить электронную форму и загрузить требуемые документы. Найти услугу можно в разделе «Бизнесу» → «Земля» → «Строительство». Оформление осуществляется бесплатно, а срок предоставления результата не превышает 5 рабочих дней.

