Порядка 60 емкостей для сбора отходов обновил Рузский регоператор на контейнерных площадках за неделю

Рузский региональный оператор модернизирует инфраструктуру для сбора твердых коммунальных и раздельно собранных отходов. За последнюю неделю специалисты на обслуживаемых территориях заменили 57 емкостей для ТКО и РСО, а также отремонтировали еще 27 контейнеров. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Обновление контейнерно‐бункерного парка стало возможным благодаря механизму льготного лизинга. В рамках этой инициативы в муниципалитеты уже направили 400 новых бункеров. Их распределили между 3 региональными операторами — для Каширской, Сергиево‐Посадской и Рузской зон. Основная цель поставок — заменить изношенные емкости и оснастить новые контейнерные площадки.

Параллельно бригады компании выполняют регулярный вывоз мусора. За отчетную неделю с площадок 13 муниципальных и городских округов вывезли свыше 230 тыс. м3 отходов. Наибольший объем зафиксирован в Одинцовском округе — более 68 тыс. м3.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации контейнерных площадок в регионе.