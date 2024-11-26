Порядка четырех тысяч неправильно припаркованных авто эвакуировали в Подмосковье за неделю

На прошлой неделе в Подмосковье эвакуировали почти четыре тысячи автомобилей, которые были припаркованы с нарушениями правил остановки и стоянки. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В областном Центре безопасности дорожного движения уточнили, что это на 808 автомобилей больше в сравнении с показателями предыдущей недели. Наибольшее число нарушений зафиксировали в Ленинском, Красногорске, Мытищах, Химках и Королеве. В ведомстве призвали водителей не препятствовать проезду других участников движения, в том числе экстренных служб.

Узнать о местонахождении эвакуированного авто можно по телефону 112, в приложении 112 МО или на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.