Порядка двух тысяч нарушений антикоррупционного законодательства выявили в Подмосковье в этом году

По итогам девяти месяцев 2024 года прокуратура Московской области выявила две тысячи нарушений антикоррупционного законодательства. Об этом в Международный день борьбы с коррупцией Regions рассказал начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Московской области Михаил Белов.

По его словам, в результате к дисциплинарной ответственности в регионе привлекли около двух тысяч лиц, было возбуждено более 300 дел об административных правонарушениях. По словам Белова, в суды предъявили 37 исковых заявлений.

«36 материалов по результатам прокурорских проверок направлено в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании лиц, совершивших коррупционные преступления. В настоящее время по ним возбуждено 31 уголовное дело, — добавили в сообщении.

Подробности о том, как в Подмосковье борются с коррупцией, — в материале Regions.