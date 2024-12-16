Порядка пяти тысяч новых баков для раздельного сбора мусора установили в Подмосковье

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

За восемь месяцев в регионе было установлено свыше пяти тысяч новых мусорных баков для раздельного сбора. Как отметили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, контейнеры изготовлены из переработанного сырья.

Баки появились в Люберцах, Егорьевске, Шатуре, Солнечногорске и других муниципалитетах. Их объем превышает один кубометр. У контейнеров удобные ручки и укрепленные колеса.

Доля переработанного сырья в составе материала, из которого изготовлены баки, составляет около 30%.

В общей сложности в регионе было уставлено свыше полутора тысяч контейнеров для сухого мусора и более 3,6 тысячи баков для смешанных отходов.