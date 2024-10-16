Портал паллиативной помощи Подмосковья с января посетили 34 тысячи человек

Свыше тридцати четырех тысяч человек посетили портал паллиативной помощи региона с января текущего года, передает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В числе самых востребованных разделов сайта — «Заявка на госпитализацию» и «Заявка на сестринский уход». Их посетили 2,3 тысячи и 1,3 тысячи раз. Также 1,1 тысячи человек посетили раздел о правах паллиативного пациента.

Как отметил руководитель IT-компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов, портал был создан для того, чтобы оказать поддержку паллиативным пациентам. Он подчеркнул, что информация об услугах и медучреждениях должна быть доступна каждому жителю региона.