После гибели женщины в результате ДТП в Павловском Посаде возбудили дело

Уголовное дело возбудили в регионе после смертельного ДТП в Павловском Посаде. Жертвой аварии стала женщина-пешеход, напомнили в Прокуратуре Московской области.

Инцидент произошел примерно в семь часов вечера во вторник. Женщина 1987 года рождения, находившаяся за рулем грузового фургона, сбила пешеходов — жительницу 1986 года рождения и ее четырехлетнего сына.

В результате женщина, переходившая дорогу, скончалась на месте. Мальчик получил травмы и был госпитализирован. Его состояние оценивается как средней тяжести.