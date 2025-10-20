После вмешательства прокуратуры многодетный отец из Подмосковья получил пособие по временной нетрудоспособности

Благодаря вмешательству Прокуратуры Московской области многодетный отец получил положенное ему пособие по временной нетрудоспособности. Об этом сообщили в соцсетях ведомства.

В семье мужчины воспитываются трое детей, в том числе два ребенка в возрасте до 1,5 лет, один из которых инвалид. Житель ухаживал за больным сыном в условиях стационара и оформил лист нетрудоспособности.

Впоследствии документ был предъявлен по месту работы, и работодатель направил его в отделение Фонда пенсионного и социального страхования России по Москве и Подмосковью. Однако в ведомстве отказали в выплате пособия по временной нетрудоспособности в связи с отсутствием сведений о выходе супруги заявителя из декретного отпуска.

Мужчина обратился в прокуратуру. Ведомство внесло управляющему отделением фонда представление с требованием устранить нарушение, однако требование не было удовлетворено. Тогда прокуратура обжаловала решение в апелляционном порядке. В результате судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда удовлетворила требования прокуратуры в полном объеме и житель получил положенную ему выплату.

