Во Власихе прокуратура помогла организовать парковку для инвалидов

Прокуратура Подмосковья помогла организовать парковку для инвалидов во Власихе
Фото: [Прокуратура Московской области]
Прокуратура Московской области провела проверку по обращению местной жительницы, которая посетила личный прием первого заместителя прокурора Московской области Андрея Ганцева и сообщила о нарушении прав инвалидов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В рамках проверки Третья прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах установила, что по месту жительства инвалида в городском округе Власиха не было парковочных мест для граждан с ограниченными возможностями здоровья.
В муниципальное бюджетное учреждение, ответственное за содержание территорий по указанному адресу, внесли представление. В результате должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, специализированное парковочное место было организовано.
