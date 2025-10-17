Во Власихе прокуратура помогла организовать парковку для инвалидов

Прокуратура Московской области провела проверку по обращению местной жительницы, которая посетила личный прием первого заместителя прокурора Московской области Андрея Ганцева и сообщила о нарушении прав инвалидов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках проверки Третья прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах установила, что по месту жительства инвалида в городском округе Власиха не было парковочных мест для граждан с ограниченными возможностями здоровья.

В муниципальное бюджетное учреждение, ответственное за содержание территорий по указанному адресу, внесли представление. В результате должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, специализированное парковочное место было организовано.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за девять месяцев совершили более 53 тыс. преступлений.