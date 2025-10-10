После вмешательства военной прокуратуры были восстановлены права участника СВО

После вмешательства 98-й военной прокуратуры гарнизона были восстановлены нарушенные права участника специальной военной операции. В частности, боец получил положенную ему выплату по ранению.

По данным прокуратуры, летом прошлого года военнослужащий получил ранение. Из-за задержки с оформлением необходимых документов он не получил предусмотренную законодательством денежную выплату в размере свыше 1,7 млн руб.

Благодаря вмешательству военной прокуратуры права военнослужащего были восстановлены, и все положенные денежные средства были перечислены ему на банковский счет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что меры поддержки участникам СВО должны оказываться в проактивном режиме.