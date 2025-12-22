Последний в 2025 году День открытых дверей в центрах амбулаторной онкопомощи Подмосковья посетили 533 человека. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В результате обследования у пятерых человек были выявлены подозрения на онкологические заболевания, и они были направлены на углубленную диагностику.

Всего с начала 2025 года услугами бесплатного онкоскрининга воспользовались более 9,5 тыс. жителей Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что детская смертность в стационарах региона снизилась на 20%.