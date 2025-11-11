Последствия обрушения колонны на территории комплекса «Снежком» устраняют в Красногорске. В результате инцидента пострадали два человека. Также были повреждены порядка 50 автомобилей.

На месте происшествия работают спасатели, сотрудники полиции и коммунальных служб. Для расчистки завалов используют спецтехнику. Улицы вокруг комплекса были на время перекрыты. Сейчас движение восстановлено. В прокуратуре Московской области до этого сообщили о начале проверки.

В администрации округа рассказали, что подрядчик — ООО «Развитие». Представители компании и администрации свяжутся с владельцами поврежденных машин для возмещения ущерба.

Фото: [ Кристина Ларина ]

По словам юриста Юрия Капштыка, владельцам поврежденных авто нужно вызвать полицию для фиксации факта причинения ущерба. Затем вместе с представителем подрядчика нужно оценить повреждения и направить претензию в адрес компании с указанием суммы возмещения. При наличии полиса КАСКО или ОСАГО нужно обратиться в страховую компанию.

