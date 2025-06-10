Последствия урагана устранили в Серпухове

В Серпухове расчистили дорогу после урагана

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Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]

В Серпухове были устранены последствия шквалистого ветра, в результате которого были повалены деревья. Об этом рассказали в комитете лесного хозяйства Московской области.

Так, на трассе Серпухов — Турово у Отрадинского лесничества им. Н. В. Ветчинина на проезжую часть рухнула большая сосна. Специалисты распилили ствол дерева на части и расчистили дорогу.

«Совместными усилиями в сжатые сроки нам удалось устранить аварийную ситуацию, движение восстановлено», — рассказал старший участковый лесничий филиала «Русский лес» ГАУ МО «Мособллес» Андрей Борзых.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход благоустройства лесопарка «Волкуша» в Лыткарино.

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Комитет лесного хозяйства Московской области