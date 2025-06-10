Последствия урагана устранили в Серпухове
В Серпухове расчистили дорогу после урагана
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В Серпухове были устранены последствия шквалистого ветра, в результате которого были повалены деревья. Об этом рассказали в комитете лесного хозяйства Московской области.
Так, на трассе Серпухов — Турово у Отрадинского лесничества им. Н. В. Ветчинина на проезжую часть рухнула большая сосна. Специалисты распилили ствол дерева на части и расчистили дорогу.
«Совместными усилиями в сжатые сроки нам удалось устранить аварийную ситуацию, движение восстановлено», — рассказал старший участковый лесничий филиала «Русский лес» ГАУ МО «Мособллес» Андрей Борзых.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход благоустройства лесопарка «Волкуша» в Лыткарино.