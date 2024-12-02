Пособника телефонных мошенников, похитивших у пенсионерок около двух миллионов рублей, задержали в Королеве

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городскому округу Королев задержали 20-летнего жителя Забайкальского края, которого подозревают в серийном мошенничестве. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что задержанный забирал деньги у пенсионерок, которых обманывали мошенники. Так, 78-летней местной жительнице аферисты позвонили под видом сотрудников Комитета банковского надзора и правоохранительных органов. Они убедили ее обналичить свои сбережения, чтобы обезопасить ее данные и счета. После этого женщина передала 600 тысяч рублей курьеру, который должен был перевести средства на безопасный счет. По данному факту возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого в совершении противоправного деяния и задержали его около одного из домов города после совершения им аналогичного преступления. В ходе личного досмотра у правонарушителя было обнаружено и изъято 1,2 миллиона рублей», – отметила Петрова.

Задержанный уточнил, что работу курьером он нашел в одном из мессенджеров. Ему нужно было забирать деньги по определенным адресам и переводить их на другие подконтрольные работодателям счета, за работу он оставлял себе 1,5% от суммы. Теперь ему грозит заключение под стражу, других причастных к преступлению ищут.

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