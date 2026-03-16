Потребителей «СбытЭнерго» в Щелково предупредили о переводе на обслуживание в «Мосэнергосбыт»

В Министерстве энергетики Московской области предупредили потребителей ООО «СбытЭнерго» о переводе на обслуживание в АО «Мосэнергосбыт».

Так, АО «Мосэнергосбыт» сообщило об отказе от исполнения договора энергоснабжения с ООО «СбытЭнерго», заключенного в отношении объектов потребителей ООО «ПСФ «Русич-С» в деревне Долгое Ледово в Щелково (кадастровый номер 50:14:0000000:6635).

Гарантирующим поставщиком, принимающим на обслуживание потребителей в этой зоне, является АО «Мосэнергосбыт». Переход потребителей к гарантирующему поставщику осуществляется с 00:00 16 марта 2026 года.

Лицам, ответственным за снятие показаний счетчиков, необходимо снять показания приборов учета на указанное время и дату перехода и до 14 мая 2026 года передать эти данные в адрес гарантирующего поставщика, либо в адрес сетевой организации, с которой потребителем заключен договор оказания услуг по передаче электроэнергии, а при не заключении такого договора – в адрес сетевой организации, к объектам электросетевого хозяйства которой присоединены энергопринимающие устройства потребителя. Если лицом, ответственным за снятие показаний приборов учета, является сетевая организация, показания нужно передать в адрес соответствующего гарантирующего поставщика не позднее 25 марта 2026 года.

Потребители до 14 мая 2026 года должны заключить договоры, обеспечивающие продажу электроэнергии, с условием продажи им электроэнергии с 00:00 16 марта 2026 года.

Сетевая организация, в случае обращения к ней потребителя или действующего в его интересах гарантирующего поставщика, должна заключить договоры оказания услуг по передаче электроэнергии до 14 мая 2026 года на условии начала оказания услуг по передаче электроэнергии по нему, начиная с 00:00 16 марта 2026 года.