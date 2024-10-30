Пожар на производственном предприятии в Подольске удалось локализовать
Фото: [Антон Шаманин]
Крупный пожар, который произошел на предприятии по производству пластиковых окон в Подольске, локализовали на площади 3,6 тысячи квадратных метров. Об этом в своих социальных сетях сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
«По уточненным данным, загорелась центральная часть здания. В ней находятся цех по производству окон, офисные помещения и склад с кабельной продукцией», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что пожар не создал угрозы для соседних зданий.
Пожар произошел 30 октября на Станционной улице, по факту случившегося была организована проверка. Установление всех обстоятельств и причин пожара находится на контроле городской прокуратуры Подольска.