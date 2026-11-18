С января по октябрь 2026 года в Подмосковье зарегистрировали 63 710 объектов капитального строительства с общим налоговым потенциалом ₽495 млн. Почти две трети из них — 41 295 — составили частные жилые дома общей площадью 5,5 млн кв. метров, сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Только в октябре жители оформили права на 7 630 построек, включая 5 450 частных домов площадью 706 тыс. кв. метров (налоговый потенциал — ₽37 млн).

Больше всего объектов за десять месяцев поставили на учет в Раменском округе (4 661), Истре (4 654) и Дмитровском округе (3 619).

Для поиска неоформленных строений с начала года специалисты обследовали 265 тыс. земельных участков. По итогам проверок составили 63 тыс. актов об объектах, данные о которых не внесли в реестр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации трансформационных проектов в сфере регионального и муниципального управления.