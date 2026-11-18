Жители Екатеринбурга массово отказываются за свой счет оборудовать подвалы и паркинги для защиты от атак беспилотников, считая, что эти расходы должны лечь на бюджет, пишет «ФедералПресс» со ссылкой на представителей общественности и областных властей.

Показательный случай произошел в октябре в одном из крупных жилых комплексов Академического района. Управляющая компания предложила собственникам скинуться по ₽841 с квартиры на оснащение подземного паркинга. В смету включили 57 лавок, четыре 65-литровые бочки для воды и пару «биоведер», рассчитанных на 150 мужчин и 75 женщин соответственно. По задумке коммунальщиков, этот минимальный набор позволил бы разместить 225 человек во время воздушной тревоги. Однако идея с треском провалилась: общее собрание не набрало кворума, а из проголосовавших инициативу поддержали лишь 14%. Как пояснила одна из жительниц, людей возмутила сама необходимость оплачивать такие работы из собственного кармана.

Подобный саботаж фиксируют и другие УК. Член городской общественной палаты Юлия Рыцева на совещании у бизнес-омбудсмена Елены Артюх отметила, что обязанность по дооснащению подвалов возложили на горожан еще губернаторским указом от 2018 года. По ее словам, собственники отказываются голосовать «за», поскольку не понимают, зачем тратить личные деньги на помещение, которое юридически даже не считается полноценным убежищем.

В областном департаменте информполитики подтвердили, что обычный подвал действительно не относится к объектам гражданской обороны: там нет герметичных дверей, фильтрующей вентиляции, автономного света и связи. Такие помещения защищают лишь от осколков и ударной волны обычного оружия, поэтому тратить городской или региональный бюджет на покупку скамеек и биотуалетов власти не имеют права. В ведомстве подчеркнули, что указ не требует массово строить новые убежища за счет граждан — речь идет лишь об учете существующих подземных пространств. Если места в родном подвале не хватает, жильцов должны приписать к соседним заглубленным помещениям в пешей доступности. Впрочем, как уточнил глава комитета административных органов мэрии Евгений Клюжин, собственники при желании могут инициировать перевод подвала в статус официального защитного сооружения, чтобы претендовать на бюджетные деньги.

Если же жильцы категорически против сборов, управляющая компания обязана разместить на стендах памятку о других безопасных зонах внутри квартир и подъездов. Переждать атаку можно в помещениях без окон между несущими стенами — в ванной, кладовке, гардеробной или на первом этаже. При этом сам необорудованный подвал районная администрация все равно продолжит учитывать при расчетах.

Помимо финансовых споров, коммунальщики сталкиваются и с организационными тупиками. По правилам антитеррористической безопасности подвалы должны быть заперты, но при сигнале тревоги их нужно открыть мгновенно. Власти предлагают передавать дубликаты ключей старшим по подъездам с указанием их контактов на стендах, а Евгений Клюжин напомнил, что за оперативный доступ отвечает диспетчерская служба УК или ТСЖ. Кроме того, управляющие компании жалуются на отсутствие списков ближайших убежищ, из-за чего не могут повесить навигационные указатели, но в мэрии пояснили, что эти данные легко получить по письменному запросу в районную администрацию. На вопрос о возможном пересмотре старого губернаторского указа в областном департаменте ответили уклончиво, заверив, что нормативная база регулярно обновляется с учетом предложений профильных организаций.