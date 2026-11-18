Сборная России по футболу не сыграет на Евро-2028. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал список 54 команд, которые примут участие в жеребьевке отборочного турнира, и России среди них нет.

Отборочный турнир начнется в марте 2027 года, а его жеребьевка пройдет уже 6 декабря. Участники будут разделены на 12 групп. В ходе жеребьевки будут разделены Армения и Азербайджан, Испания и Гибралтар, Беларусь и Украина, Косово с Боснией и Сербией.

Финальная часть Евро-2028 пройдет в Великобритании и Ирландии с 9 июня по 9 июля 2028 года.

Российские сборные и клубы отстранены ФИФА и УЕФА от турниров под их эгидой с конца февраля 2024 года. Все это время сборная России проводит только товарищеские матчи.

В 2026 году национальная команда провела 10 игр, семь из них выиграла, две свела вничью и одну проиграла.